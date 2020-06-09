Министр энергетики США: Америке пора вернуться в лидеры мирного атома

Из-за «нечестной» конкуренции со стороны Китая и России американская ядерная энергетика стала терять лидирующие позиции в мире, пишет в своей статье для Casper Star-Tribune министр энергетики США Дэн Бруйетт. Между тем, как подчёркивает чиновник, администрация Дональда Трампа эту проблему хорошо понимает — и предпринимает для её решения активные шаги, в том числе и отменяя «вредные» регуляционные меры, принятые предшественником Трампа Бараком Обамой.