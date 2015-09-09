Carnegie Europe: Европейский бизнес забыл об Украине ради России Соглашения, заключенные во Владивостоке между «Газпромом» и крупными европейскими компаниями, свидетельствуют о том, что последние, несмотря на санкции и украинский кризис, хотят вернуться к обычному ведению дел с Москвой, пишет Carnegie Europe. Однако и России подобные сделки тоже нужны, поскольку ей необходимы технологии и надежный рынок Европы, отмечается в статье. 9 сентября 2015 Carnegie Europe

Carnegie Europe: Несогласным в России заткнут рты, если Запад промолчит Европейским государствам необходимо озаботиться поддержкой гражданского общества в России в противовес текущему курсу Кремля, считает главный редактор Carnegie Europe Джуди Демпси. Ведь, отмечает журналистка, опыт «евромайдана» показал, что общественные движения способны изменить политику государства, как это произошло на Украине год назад. 4 марта 2015 Carnegie Europe