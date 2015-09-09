Carnegie Europe
Carnegie Europe: Европейский бизнес забыл об Украине ради России
Соглашения, заключенные во Владивостоке между «Газпромом» и крупными европейскими компаниями, свидетельствуют о том, что последние, несмотря на санкции и украинский кризис, хотят вернуться к обычному ведению дел с Москвой, пишет Carnegie Europe. Однако и России подобные сделки тоже нужны, поскольку ей необходимы технологии и надежный рынок Европы, отмечается в статье.
Carnegie Europe: Несогласным в России заткнут рты, если Запад промолчит
Европейским государствам необходимо озаботиться поддержкой гражданского общества в России в противовес текущему курсу Кремля, считает главный редактор Carnegie Europe Джуди Демпси. Ведь, отмечает журналистка, опыт «евромайдана» показал, что общественные движения способны изменить политику государства, как это произошло на Украине год назад.
Carnegie Europe: После Украины Путин возьмется за Грузию
Переманив на свою сторону Украину, Россия теперь займется Грузией и Молдавией, пишет Carnegie Europe. Выбор у этих республик нелегкий: либо жесткие экономические меры Москвы, либо отказ от сближения с Европой. А если Грузия и Молдавия не подпишут соглашение с ЕС, Восточное партнерство получит «смертельный удар».