Caracol TV: россиянин сбежал от колумбийских повстанцев, ранив пятерых Как сообщает Caracol TV, похищенный в прошлом году российский гражданин Арсен Левон Восканян сбежал от повстанцев колумбийской Армии национального освобождения (АНО), ранив при этом пятерых членов этой группировки. В материале отмечается, что россиянин также получил ранение. В АНО заявили, что не знают, где сейчас находится сбежавший. 24 апреля 2017 Caracol TV

Российский робот-космонавт составит компанию экипажу МКС Российский робот SAR-401 отправится в следующем году на Международную космическую станцию и присоединится к членам экипажа МКС. Как отмечает Caracol TV, управлять этим «космонавтом» будут с Земли с помощью специального костюма. 29 ноября 2013 Caracol TV

В Москве определились претендентки на корону «Мисс Вселенной» Жюри проходящего в Москве конкурса «Мисс Вселенная» выбрало 15 участниц, которые и продолжат борьбу в финале. Главной претенденткой на корону считают конкурсантку, представляющую Филиппины, сообщает канал Caracol TV. 7 ноября 2013 Caracol TV

Колумбия возмущена «вторжением» ТУ-160 Власти Колумбии протестуют. Причиной скандала стали два российских бомбардировщика Ту-160, которые, по словам колумбийского президента, нарушили воздушное пространство этого латиноамериканского государства, передает канал Caracol TV. 6 ноября 2013 Caracol TV

Багаж королев красоты страдает от лишнего веса Конкурс «Мисс Вселенная» в этом году проходит в Москве. И чтобы не замерзнуть, участницы привезли с собой по несколько чемоданов, доверху набитых не только платьями, но и теплой одеждой, передает Caracol TV. Но бережнее всего каждая конкурсантка хранит наряд, в котором надеется покорить судей. 5 ноября 2013 Caracol TV

Владимира Путина выдвинули на Нобеля за Беслан, Южную Осетию и Сирию Международная академия духовного единства и сотрудничества выдвинула кандидатуру Владимира Путина на получение Нобелевской премии мира. Как пояснил президент этой организации, к принятию этого решения их побудила миротворческая деятельность президента РФ в связи с событиями в Беслане, Южной Осетии и Сирии, сообщает канал Caracol TV. 2 октября 2013 Caracol TV

Казачий хор установил рекорд России Казачий хор из почти 3700 человек спел на главной площади Новочеркасска, сообщает колумбийский канал Caracol TV. Это достижение было зафиксировано Книгой рекордов России. 3 сентября 2013 Caracol TV

Caracol TV показал самую опасную дорогу России Самая опасная дорога России находится в Ярославской области, передает колумбийский канал Caracol TV. Причиной плачевного состояния трассы называют весеннее половодье. 16 августа 2013 Caracol TV

Среди 3 жертв ДТП в Сибири - участница ралли «Пекин-Париж» Во время ралли «Пекин-Париж» на трассе между Тюменью и Омском в ДТП погибла участница из Великобритании. Кроме того, авария унесла жизни еще двух человек, ехавших в другой машине, передает канал Caracol TV. 14 июня 2013 Caracol TV

На 310-летие Петербурга выступил хор из 4 тысяч человек В Северной столице России у Исаакиевского собора выступил сводный хор. Речь идет о своего рода рекорде: в мероприятии приняли участие более 4 тысяч певцов, сообщает Caracol TV. Выступление было посвящено 310-летию Санкт-Петербурга. 28 мая 2013 Caracol TV