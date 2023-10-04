CJN: скандала с нацистом в парламенте Канады можно было избежать, опубликовав отчёты по миграции военных преступников

В 1985 году премьер-министр Канады Брайан Малруни поручил судье Жюлю Дешену расследовать сообщения о том, что в страну эмигрировали после войны некоторые пособники нацистов. Однако часть отчётов этой комиссии до сих пор засекречена, а проблемы с депортацией преступников сохраняются, сообщает портал The Canadian Jewish News. Если бы вся эта информация была полностью обнародована, то недавнего скандала с чествованием нациста в парламенте можно было бы избежать, подчёркивается в статье.