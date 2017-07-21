Canada Free Press: либералы сдали США «иностранным захватчикам» С конца 80-х годов Америка претерпела серьёзные изменения, пишет колумнист Canada Free Press Илеана Джонсон По. Из-за попустительства властей приезжающие в страну мигранты больше не хотят ассимилироваться и навязывают собственную культуру. В это же время либералы через образование, СМИ и Голливуд развивают у общества комплекс вины и очерняют историю США. В результате население страны становится космополитичным и лишённым моральных ориентиров, утверждает автор статьи. 21 июля 2017 Canada Free Press

CFP: Россия не союзник в борьбе с террором, она – его рассадник Маркс и Ленин поощряли террор, а построенный на коммунизме Советский Союз финансировал Организацию освобождения Палестины и сандинистов в Никарагуа, пишет Canada Free Press. Сегодня один из ведущих боевиков в ИГИЛ – выходец из бывшего СССР, рассуждает автор статьи. Прежде чем считать Россию союзником в борьбе с террором, нужно сначала вспомнить ее прошлое, советует он. 30 сентября 2014 Canada Free Press

CFP: В украинской драме Царь Влад на коне благодаря «двоечнику» Обаме Владимиру Путину удалось затащить Украину обратно под юбки России-матушки прямо из-под носа ЕС, поскольку сам Евросоюз болтается на российском газовом крючке, пишет обозреватель Canada Free Press Богдан Киплинг. По его мнению, значительную роль также сыграла и «гибкость» которую проявил по отношению к Царю Владу Барак Обама, совершающий во внешней политике одну ошибку за другой. 5 декабря 2013 Canada Free Press

CFP: Путин перехватил у Обамы эстафету политического лидерства Владимир Путин выступает все чаще как лидер, удерживающий другого лидера Барака Обаму от ошибок в самых разных регионах, и в первую очередь, на Ближнем Востоке, пишет журналист Али Аль-Шарнуби. На страницах Canada Free Press он отмечает, что в глазах мирового сообщества российский президент предстает «новым мудрым лидером свободного мира». 22 ноября 2013 Canada Free Press