Cambodia Daily
Сергей Полонский верит, что выиграет суд в России
Беглый российский олигарх надеется на справедливый суд, пишет The Cambodia Daily. Сейчас Полонский находится в тюрьме строгого режима на окраине Пномпеня и ожидает экстрадиции в РФ.
Российская дипмиссия к побегу Полонского отношения не имеет
Глава российской дипмиссии в Камбодже категорически опроверг сообщения СМИ о том, что Сергей Полонский покинул страну на дипломатическом самолете. Бизнесмен, которого обвиняют в нападении на местных моряков с ножом, был ранее отпущен под залог с условием не выезжать из Камбоджи.
Полонский исчез из Камбоджи таинственным образом
Российский бизнесмен Сергей Полонский бежал из Камбоджи, несмотря на то что ему было запрещено покидать страну, сообщает The Cambodia Daily. Полонский был задержан властями в декабре после нападения на камбоджийских моряков, а затем выпущен под подписку о невыезде. Предположительно, бизнесмен находится в Женеве.
Бизнесмен Полонский пообещал камбоджийцам лучшую жизнь
Сергей Полонский намерен получить подданство Камбоджи и облегчить жизнь местного населения. Об этом российский бизнесмен, находящийся под арестом, написал в письме камбоджийскому королю, пообещав помочь экономике страны из собственного кармана, пишет The Cambodia Daily.
Миллиардер Полонский оказался в тюрьме из-за «недопонимания»
Бизнесмен Сергей Полонский отрицает обвинения в покушении на камбоджийских моряков и намерен доказать свою невиновность. Российская сторона утверждает, что настоящей причиной конфликта стало «взаимное недопонимание» между бизнесменом и местными военными.
Задержанного в Камбодже бизнесмена с нетерпением ждут в России
Власти Камбоджи опровергли информацию о том, что Сергей Полонский отпущен под подписку о невыезде, пишет The Cambodia Daily. Тем временем, МВД России начало расследование в отношении компании бизнесмена по подозрению в мошенничестве. На родине Полонского уже ждут инвесторы, которые надеются привлечь его к суду.