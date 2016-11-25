Calvert Journal: Телевидение Латвии встревожено интересом граждан к российским СМИ Латвийские телеканалы встревожены, пишет The Calvert Journal. Они теряют свою долю на внутреннем рынке страны, потому что все большее число телезрителей предпочитает получать информацию из российских СМИ. 25 ноября 2016 Calvert Journal

Calvert Journal: Русские хаски – лекарство от зимней хандры The Calvert Journal предлагает эффективное средство по борьбе с понедельничной тоской и приближающейся зимней хандрой – прямая интернет-трансляция с «хасятами» российской заводчицы Жанны Алешкиной. По ее словам, таким образом она не только стремится завоевать сердца комментаторов, но и показать будущим хозяевам, что щенки – это большая ответственность. 22 ноября 2016 Calvert Journal

Calvert Journal: Чтобы Запорожье «декоммунизировать», нужно его снести Украинский город Запорожье настолько проникнут духом сталинской эпохи, что, по мнению британского Calvert Journal, полностью «декоммунизировать» его невозможно. Иронический подход жителей Запорожья к советскому наследию издание считает более «демократическим» и «антитоталитарным», чем официальную украинскую политику уничтожения примет коммунизма. 26 марта 2016 Calvert Journal

Медведев одернул сторонников блокировки соцсетей Дмитрий Медведев посоветовал «иногда включать мозги» чиновникам, которые отвечают за развитие интернета. Так российский премьер отреагировал на предложение заблокировать Twitter и Facebook в России. После этого в Роскомнадзоре дали задний ход и заявили, что о закрытии доступа речь не шла, отмечает The Calvert Journal. 16 мая 2014 Calvert Journal

В России кинобиографию Джобса превратили в эротический триллер The Calvert Journal раскритиковал российскую локализацию оригинальных названий фильмов как способ привлечения аудитории. Так, картина «Джобс» появится в российском прокате под пикантным названием «Джобс: Империя соблазна», что может ввести в заблуждение зрителей, ожидающих увидеть эротический триллер, а не биографию основателя компании Apple. 22 августа 2013 Calvert Journal