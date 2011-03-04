Отец пропавшего дипломата хочет знать правду 1 января 2011 года в Москве пропал 29-летний перуанский дипломат Серхио дель Кастильо. Когда новость просочилась в российские СМИ, обнаружились двое, кто якобы видел Серхио. Его отец назначил вознаграждение за любую информацию о сыне. Даже самая горькая правда для родных лучше неизвестности, говорит он. 4 марта 2011 CNN en Español

СНВ сделает Россию сговорчивее Договор по СНВ может оказать существенное влияние на будущее российско-американских отношений. По мнению аналитика Марко Виченцино, подписание нового договора позволит США легче добиваться поддержки России в спорных международных вопросах. 23 декабря 2010 CNN en Español

АЭС в Венесуэле пока не стоит сравнивать с «Бушером» Госдепартамент США заявил, что договор о строительстве в Венесуэле АЭС сюрпризом не стал. Эксперты считают, что пока все международные нормы будут соблюдаться, сравнивать венесуэльсукий проект с иранским причин нет. 18 октября 2010 CNN en Español

Путин возглавил следственную комиссию Президент России принес соболезнования народу Польши в связи с трагической смертью главы польского государства и поручил российскому премьеру Владимиру Путину возглавить следственную комиссию. 12 апреля 2010 CNN en Español

СНВ - новые возможности безопасности Барак Обама после подписания договора по СНВ заявил, что документ открывает новые возможности безопасности для стран, выполняющих условия данного документа. 9 апреля 2010 CNN en Español