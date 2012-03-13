CNN Mexico

Министры иностранных дел стран-участниц СБ ООН собрались в Нью-Йорке обсудить итоги «арабской весны». Всеобщую обеспокоенность вновь вызвала Сирия, где не затихает кровопролитие. США в третий раз предложили проект резолюции по этой стране, однако дата голосования пока не назначена. А глава МИДа РФ Сергей Лавров предостерег коллег от манипулирования решениями Совета Безопасности.

Автомат Калашникова клонируют в Венесуэле

В следующем году Венесуэла планирует наладить производство автоматов Калашникова по российской лицензии. Помимо этого Каракасу будет предоставлен кредит в 4 миллиарда долларов на закупку вооружений. Однако сами венесуэльцы не уверены, стоит ли стране тратить такие средства на оборону, в то время как не решены актуальные социальные проблемы страны.