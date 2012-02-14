Насилие - разменная монета в борьбе за власть в Сирии ООН вновь осудила непрекращающееся насилие в Сирии. ЛАГ выступила с предложением ввести в Сирию миротворческие войска, и даже Россия согласилась рассмотреть это предложение. Однако представитель Сирии при ООН заявил, что жертвы из числа мирного населения и служб обеспечения безопасности - разменная монета для тех, кто с помощью насилия пытается извлечь политическую выгоду. 14 февраля 2012 CNN Chile

Российские космонавты оставят свой след на Луне Глава Российского космического агентства заявил, что Россия намерена отправить человека на Луну. Почему Москва решила вернуться к этому проекту через 43 года после того, как США уже осуществили подобную миссию, пытается разобраться телеканал CNN Chile. 25 января 2012 CNN Chile

У «Единой России» есть возможность оставаться партией власти до 2024 года Потеряв часть парламентских мест, «Единая Россия» все же получила на выборах в Думу большинство. Она остается правящей партией уже более десяти лет, и причину такой долговечности видят в фигуре Владимира Путина, которого считают эталоном сильного лидера. 6 декабря 2011 CNN Chile

Из милиции в полицию с поцелуями Активисты группы «Война» решили отметить переименование милиции в полицию оригинальным способом, расцеловав стражей порядка. 4 марта 2011 CNN Chile

Россияне верят, что власти способны их защитить Российский президент заявил, что причиной трагедии в Домодедово стали нарушения в обеспечении безопасности. Тем не менее на следующий день после теракта пассажиры аэропорта говорят о том, что они уверены в своей безопасности, так как все необходимые меры приняты. 26 января 2011 CNN Chile

Победитель определился во втором раунде Россия получила право на проведение чемпиона мира по футболу 2018 во втором раунде тайного голосования ФИФА. Это вызвало недовольство болельщиков других стран, которые говорят о недостатках российской инфраструктуры и климата. 3 декабря 2010 CNN Chile

Россия и НАТО открывают дверь в будущее На саммите НАТО и РФ в минувшие выходные был принят ряд важнейших решений. Среди прочего Дмитрий Медведев рассмотрел вероятность сотрудничества по ПРО на партнерских условиях. Союзники НАТО считают это началом новой эпохи. 22 ноября 2010 CNN Chile

Кастро: Россия могла воздержаться от санкций По мнению лидера кубинской революции Фиделя Кастро Россия и Китай могли бы не дать ввести санкции против Ирана. Он убежден, что две страны стремятся к миру. 13 июля 2010 CNN Chile

Столицу Австрии выбрали неслучайно СМИ сообщают, что местом для обмена российских агентов на американских неслучайно выбрали Вену. Столица Австрия всегда славилась как мировой агентурный центр. 12 июля 2010 CNN Chile

США потряс шпионский скандал США сообщили о задержании 10 человек по обвинению в шпионаже в пользу России. 29 июня 2010 CNN Chile