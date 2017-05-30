Французский политик: встреча в Версале даёт надежду на окончание холодной войны

Встреча Путина и Макрона показала, что французские власти хотели бы восстановить нормальные отношения с Москвой, рассказал в эфире CNEWS депутат Европейского парламента француз Николя Бе. По его мнению, делать выводы ещё рано, но такая тенденция может привести к окончанию холодной войны между Россией и Европой.