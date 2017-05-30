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Французский политик: встреча в Версале даёт надежду на окончание холодной войны
Встреча Путина и Макрона показала, что французские власти хотели бы восстановить нормальные отношения с Москвой, рассказал в эфире CNEWS депутат Европейского парламента француз Николя Бе. По его мнению, делать выводы ещё рано, но такая тенденция может привести к окончанию холодной войны между Россией и Европой.
Оружие обольщения: «Мисс Россия — 2003» поможет Путину завлечь фанатов на мундиаль
Владимир Путин придумал, как обольстить футбольных фанатов: послом чемпионата мира — 2018 назначили «Мисс Россию — 2003» Викторию Лопырёву. По случаю матча «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» девушка начала кампанию по продвижению чемпионата в социальных сетях, пишет CNEWS Matin. Посол чемпионата призывает «показать людям приветливое и улыбчивое лицо России».