CIF News: Мороженое для Си проложило российским товарам путь в Китай

После того как на саммите G20 глава КНР Си Цзиньпин признался в любви к российскому мороженому, среди китайских потребителей вспыхнул интерес к продукции северных соседей. И здесь, воспользовавшись случаем, на одной из крупнейших платформ интернет-торговли Российский экспортный центр запустил тематический павильон, благодаря которому китайцы смогут приобрести не только мороженое и шоколад, но и другие товары из России, сообщает CIF News.