CBS подсказал, как спастись от саранчи и других «казней египетских» на ЧМ-2018

Если уж российские власти опасаются нашествия саранчи на футбольные поля в период проведения чемпионата мира по футболу, не ровён час, за одной ветхозаветной угрозой последуют все остальные, считает CBS Sports. В своём «Гиде по выживанию на ЧМ-2018» канал рассказал, что делать в огненный град, и посоветовал болельщикам «оставить первенцев дома».