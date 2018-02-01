CBS Sports
CBS подсказал, как спастись от саранчи и других «казней египетских» на ЧМ-2018
Если уж российские власти опасаются нашествия саранчи на футбольные поля в период проведения чемпионата мира по футболу, не ровён час, за одной ветхозаветной угрозой последуют все остальные, считает CBS Sports. В своём «Гиде по выживанию на ЧМ-2018» канал рассказал, что делать в огненный град, и посоветовал болельщикам «оставить первенцев дома».
Канадец осилил российский гимн, но не справился с родным
На финале юношеской суперсерии между хоккейными сборными России и Канады перед исполнителем гимнов Дирком Эдвардсом стояла непростая задача: спеть российский гимн на русском языке. Однако с ней, сообщает CBS Sports, он справился. Трудности у певца возникли, к удивлению публики, с родным для него канадским гимном.