Business Standard: СМИ стран БРИКС должны работать против гегемонии Запада Исполнительный директор по внешним отношениям бразильской государственной радио- и телевещательной компании TBC Андре Барбоса заявил, что странам блока БРИКС следует сообща бороться с гегемонией западных СМИ в информационной сфере, сообщает Business Standard. Чиновник также призвал членов блока активнее работать над развитием информационных технологий. 7 декабря 2015 Business Standard

BS: На видео с места крушения MH 17 говорят о Boeing, сбитом истребителем Австралийские СМИ опубликовали новое видео с места крушения малайзийского авиалайнера, снятое год назад ополченцами, сообщает Business Standard. На записи видно, что лидеры ополчения из телефонных разговоров узнают, что всего было сбито два самолета: гражданский и военный. «"Сухой" сбил гражданский самолет, а наши сбили истребитель», - говорит ополченец. 17 июля 2015 Business Standard

Business Standard: Индия отказалась от «Рафалей» и положила глаз на СУ-30 Как сообщает Business Standard, индийские власти планируют отказаться от покупки французских истребителей «Рафаль», поскольку их цена оказалась значительно выше, чем ожидалось. В качестве возможной альтернативы министр обороны Индии назвал российские СУ-30МКИ, отмечает издание. 16 февраля 2015 Business Standard

Business Standard: К власти в Индии придет человек, похожий на Путина Образ мачо и благодетеля простого народа, нетерпимость к инакомыслию, склонность к национализму – эти и другие качества объединяют Владимира Путина и звезду индийской партии БДП Наренду Моди. По мнению Business Standard, у обоих политиков все еще впереди: Моди почти наверняка скоро станет премьером Индии, а Путину предстоит долгая карьера на посту президента России. 24 марта 2014 Business Standard

Лавров: Иран должен участвовать в конференции по Сирии Россия выступает за включение Ирана в число участников мирной конференции по Сирии. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров в преддверии встречи российских и американских дипломатов со специальным посланником Лиги арабских государств Лахдаром Брахими, сообщает Business Standard. 5 ноября 2013 Business Standard

Петербург увидит картины Сталлоне 27 октября в Русском музее Санкт-Петербурга откроется экспозиция картин Сильвестра Сталлоне, сообщает Business Standard. По словам самого актера, предложение выставить свои работы стало для него приятным сюрпризом. 17 октября 2013 Business Standard

Российский зритель хранит верность индийскому кино Группа индийских журналистов, побывавшая в России, с немалым удивлением обнаружила, что к классике Болливуда здесь относятся с любовью и уважением. Как отмечает издание Business Standard, российский зритель любит и с удовольствием смотрит индийские фильмы, потому что они полны оптимизма. 22 сентября 2013 Business Standard

Итальянские вертолеты оказались слишком дорогими для России Итальянская компания-производитель вертолетов опровергла информацию об отмене сделки с Министерством обороны России. Ранее российская сторона заявила, что отказывается от покупки итальянских вертолетов из-за их высокой стоимости, сообщает Business Standard. 21 августа 2013 Business Standard

Навальный поборется с Собяниным за пост столичного градоначальника Видный российский оппозиционер Алексей Навальный станет кандидатом в мэры Москвы, сообщает Business Standard. Чтобы бороться за пост было проще, он будет представлять партию РПР-ПАРНАС. Несмотря на судебный процесс против оппозиционера, он не намерен отказываться от политической борьбы. 10 июня 2013 Business Standard