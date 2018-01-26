BAS: «часы Судного дня» пробили две минуты до полного уничтожения «Часы Судного дня» переведены на 30 секунд вперёд и теперь показывают две минуты до ядерной катастрофы, сообщает The Bulletin of the Atomic Scientists. Последний раз стрелки часов приближались так близко к символической отметке «полного уничтожения» в разгар холодной войны в 1953 году, отмечает американский журнал. 26 января 2018 Bulletin of the Atomic Scientists

Если американцы уйдут: учёные оценили перспективы европейской безопасности На сегодняшний день США продолжают обеспечивать безопасность Европы, но европейским странам необходимо задуматься о том, что они будут делать, когда поддержка из-за океана пропадёт, пишет Bulletin of the Atomic Scientists. Вариантов у них несколько, но опираться в любом случае придётся лишь на собственные ядерные силы. 10 января 2018 Bulletin of the Atomic Scientists