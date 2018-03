BAS: «часы Судного дня» пробили две минуты до полного уничтожения

«Часы Судного дня» переведены на 30 секунд вперёд и теперь показывают две минуты до ядерной катастрофы, сообщает The Bulletin of the Atomic Scientists. Последний раз стрелки часов приближались так близко к символической отметке «полного уничтожения» в разгар холодной войны в 1953 году, отмечает американский журнал.