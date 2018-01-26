Bulletin of the Atomic Scientists
BAS: «часы Судного дня» пробили две минуты до полного уничтожения
«Часы Судного дня» переведены на 30 секунд вперёд и теперь показывают две минуты до ядерной катастрофы, сообщает The Bulletin of the Atomic Scientists. Последний раз стрелки часов приближались так близко к символической отметке «полного уничтожения» в разгар холодной войны в 1953 году, отмечает американский журнал.
Если американцы уйдут: учёные оценили перспективы европейской безопасности
На сегодняшний день США продолжают обеспечивать безопасность Европы, но европейским странам необходимо задуматься о том, что они будут делать, когда поддержка из-за океана пропадёт, пишет Bulletin of the Atomic Scientists. Вариантов у них несколько, но опираться в любом случае придётся лишь на собственные ядерные силы.
BAS: Здравомыслие военных США помогло холодной войне не стать ядерной
Как стало известно журналисту Bulletin of the Atomic Scientists, во времена Карибского кризиса, на пике холодной войны, группе американских военных удалось предотвратить самую настоящую ядерную войну. Так, командующие пуском офицеры четырех ракетных баз США на Окинаве получили ошибочный приказ о запуске всех ракет. И только благодаря тому, что военные под личную ответственность решили все перепроверить, удалось предотвратить катастрофу. Однако герои этой истории молчали об инциденте больше 50 лет, и лишь недавно им разрешили о нем рассказать.