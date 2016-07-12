Brain Damaged: За борьбу с преступностью в Москве взялся химкинский Бэтмен

В подмосковных Химках объявился супергерой, называющий себя Рипером, но который, по словам очевидцев, похож на героя популярных комиксов Бэтмена, сообщает Brain Damaged. Несколько месяцев назад он объявил войну преступности и уже, как утверждает, задержал более 40 человек. В отличие от выдуманного персонажа, реальному герою помочь может каждый, поделившись с ним информацией о преступниках через соцсети.