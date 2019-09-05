Азия от Шанхая до Петербурга — французский эксперт раскритиковал план Макрона по сближению Европы и России

Новая стратегия Эммануэля Макрона по сближению с Россией оторвана от жизни и основана на непонимании российских реалий, утверждает на страницах Boulevard Extérieur французский политолог Жан-Сильвестр Монгреньe. Как поясняет эксперт, считать Россию частью Европы в корне неверно, также как винить Запад во внешнеполитических неудачах Москвы после распада СССР. Россия представляет угрозу для Европы, и включать её в европейскую архитектуру безопасности и доверия, по меньшей мере, странно, замечает автор статьи.