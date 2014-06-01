BostonHerald.com

Март 2018

Boston Herald пристыдил Олланда за «подхалимство» перед Путиным

По мнению редакции издания Boston Herald, Олланд, пригласив Владимира Путина на торжественную церемонию по случаю 70-летия высадки союзных войск в Нормандии, проявил себя «отвратительным подхалимом». Редакция уверена, что глава Франции таким образом пытается подружиться с Путиным и простить его действия на Украине.

Что ждет американца в Сочи?

Лететь придется почти сутки, а в такси надо садиться с осторожностью: водитель может не говорить по-английски. Американское издание BostonHerald дает полезные советы соотечественникам, которые собрались на Олимпиаду в Сочи.

Убитый ФБР чеченец успел обвинить друга-террориста в тройном убийстве

Ибрагим Тодашев указал полиции на связь между его другом Тамерланом Царнаевым и тройным убийством в городе Уолтхеме. Однако чуть позже он напал на сотрудника ФБР во время допроса и был убит, сообщает BostonHerald.com.

Пострадавшие в бостонском теракте посмотрят Царнаеву в глаза

Начинается суд над Джохаром Царнаевым, обвиняемым в совершении бостонского теракта, сообщает BostonHerald. На слушание приглашены пострадавшие в результате взрыва и члены их семей. Чеченцу предъявляется обвинение по 30 пунктам. В случае признания вины ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

На кладбищах в США отказываются хоронить Царнаева-старшего

Похоронное бюро, которое взялось за организацию погребения Тамерлана Царнаева, жалуется, что все кладбища отказываются хоронить предполагаемого террориста. Многие считают, что его тело нужно вывезти из США, сообщает BostonHerald.com.

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