Boston Herald пристыдил Олланда за «подхалимство» перед Путиным По мнению редакции издания Boston Herald, Олланд, пригласив Владимира Путина на торжественную церемонию по случаю 70-летия высадки союзных войск в Нормандии, проявил себя «отвратительным подхалимом». Редакция уверена, что глава Франции таким образом пытается подружиться с Путиным и простить его действия на Украине. 1 июня 2014 BostonHerald.com

Что ждет американца в Сочи? Лететь придется почти сутки, а в такси надо садиться с осторожностью: водитель может не говорить по-английски. Американское издание BostonHerald дает полезные советы соотечественникам, которые собрались на Олимпиаду в Сочи. 9 января 2014 BostonHerald.com

Убитый ФБР чеченец успел обвинить друга-террориста в тройном убийстве Ибрагим Тодашев указал полиции на связь между его другом Тамерланом Царнаевым и тройным убийством в городе Уолтхеме. Однако чуть позже он напал на сотрудника ФБР во время допроса и был убит, сообщает BostonHerald.com. 23 октября 2013 BostonHerald.com

Пострадавшие в бостонском теракте посмотрят Царнаеву в глаза Начинается суд над Джохаром Царнаевым, обвиняемым в совершении бостонского теракта, сообщает BostonHerald. На слушание приглашены пострадавшие в результате взрыва и члены их семей. Чеченцу предъявляется обвинение по 30 пунктам. В случае признания вины ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь. 10 июля 2013 BostonHerald.com