Boston Globe: «грязное топливо» Москвы принесло проблемы Америке и пиар-успех Путину В американский штат Массачусетс недавно прибыла первая партия газа из России. По мнению The Boston Globe, вояж танкера Gaselys c российским СПГ на борту стал пиар-успехом Владимира Путина. «Грязное топливо из России внезапно стало нашей проблемой», сетует американское издание. 31 января 2018 Boston Globe

Boston Globe: Союз Путина и Трампа опрокинет мировой порядок Если симпатия нового президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину перерастет в полноценный союз между Москвой и Вашингтоном, это затронет весь существующий мировой порядок, считает The Boston Globe. Так, разрядка XXI века даст сил «кровавому режиму» в Сирии, нанесет удар по «украинской демократии» и нарушит баланс в Восточной Европе, предупреждает издание. 6 декабря 2016 Boston Globe

BG: Войны обанкротили СССР, США грозит то же самое США пора оставить грезы о единоличном мировом господстве и начать строить партнерские отношения с Россией и другими странами в рамках ООН, иначе Америку ждет финансовый крах, предупреждает читателей Boston Globe профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Вашингтон рискует разориться на войнах на Ближнем востоке, которые он затеял ради смены неугодных режимов, и таким образом повторить участь СССР. 2 ноября 2016 Boston Globe

Boston Globe: Америка станет агрессивнее – и с Трампом, и с Клинтон Америка слишком долго полагалась на свою военную мощь при решении международных кризисов, в результате чего ее дипломатические навыки притупились, пишет обозреватель Boston Globe Стивен Кинзер. На его взгляд, эту и без того серьезную проблему усугубляет тот факт, что оба кандидата в президенты недооценивают значение переговоров и не хотят идти на компромисс. А стало быть, США с одним из них во главе станет вести более агрессивную политику. 30 октября 2016 Boston Globe

Владимир Путин напомнил Boston Globe царя Николая I Эпоха Николая I запомнилась автору статьи для Boston Globe Гринуэю как период «географической экспансии, подавления инакомыслия, экономической стагнации, неэффективной административной политики, коррумпированного чиновничества и частых войн». Лидер сегодняшней России Владимир Путин «манерой правления, взглядами на мир и тяготением к национализму» очень напоминает журналисту российского императора. 26 октября 2016 Boston Globe

BG: Став президентом, Трамп перекроит США по образцу путинской России Став президентом США, Дональд Трамп, который не скрывает своего восхищения лидерскими качествами Путина, непременно захочет перестроить страну, сделав ее больше похожей на Россию. Для Америки это будет означать ослабление влияния в мире и изоляцию, пишет для Boston Globe бывший канадский дипломат Скотт Гилмор. 25 сентября 2016 Boston Globe

Boston Globe: Музей в Клинтоне уверяет, что не крал российских икон Американский музей в Клинтоне заявил о том, что вовсе не пытался украсть российские иконы, а лишь по недоразумению не выслал их в Россию в срок для инспекции, пишет Boston Globe. Исполнительный директор музея опроверг сообщения российских СМИ о том, что иконы якобы исчезли где-то в Америке. По его словам, они уже высланы в Москву и вскоре должны прибыть в Третьяковскую галерею. 3 июля 2016 Boston Globe

Boston Globe: Россия не держава, а лишь нищий пьяный хулиган Россия – это не мировая держава, а по большинству показателей даже не «средняя держава», пишет на страницах Boston Globe бывший канадский дипломат Скотт Гилмор. По его мнению, она всего лишь футбольный хулиган, пьяный, нищий и расстроенный тем, что уже не может победить. 23 июня 2016 Boston Globe

BG: Американские СМИ кормят читателей ложью о Сирии под диктовку Вашингтона Большинство американских СМИ преподносят своей аудитории официальную точку зрения Вашингтона на войну в Сирии, которая весьма далека от реальности, утверждает в колонке для Boston Globe Стивен Кинцер. Официальная позиция Вашингтона лишь продлит войну и обречет сирийцев на страдания и смерть, уверяет автор статьи. 20 февраля 2016 Boston Globe

BG: Защита Царнаева требует «справедливого суда» - не в Бостоне Адвокаты Джохара Царнаева обратились в окружной суд с ходатайством о проведении повторного процесса, но за пределами Бостона. По мнению защиты «бостонского террориста», присяжные при вынесении вердикта были предвзяты, так как дело широко освещалось различными СМИ. 18 августа 2015 Boston Globe