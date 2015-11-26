Экс-главком НАТО в Европе: Инцидент с Су-24 опасен, но ничего не меняет Инцидент с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими ВВС, не повлияет сколь-либо значительным образом на ситуацию в Сирии, убежден американский отставной адмирал и бывший Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Как заявил Ставридис в интервью Bloomberg TV, инцидент также не повлияет на сотрудничество между Россией и НАТО. 26 ноября 2015 Bloomberg TV

Bloomberg: Сбив российский самолет, Эрдоган «пометил территорию» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает против того, чтобы Россия играла в Сирии главную роль. Сбив российский бомбардировщик, Анкара дала понять, что считает Сирию зоной своего влияния, считает аналитик Кристофер Гранвилль. Ответная реакция Путина выразится в усилении там российского присутствия, полагает эксперт. 26 ноября 2015 Bloomberg TV

Глава ВТБ: Экономике России не страшен кризис – она привыкла 2015 год, возможно, станет самым сложным для российской экономики, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью Bloomberg TV. Однако, несмотря на все трудности, благодаря имеющемуся опыту российские компании смогут выстоять и погасить внешние долги, уверен банкир. 21 января 2015 Bloomberg TV

Влюбленный в Сибирь американец стал в ней «кофейным королем» Американский бизнесмен Кристофер Майкл Тара-Браун 19 лет назад переехал в Новосибирск и открыл там кофейню. Сейчас Кристофера называют «кофейным королем» - у него целая сеть кафе по всей России и в ближнем зарубежье. По его словам, он по-прежнему влюблен в Сибирь и не хочет никуда уезжать. 24 октября 2013 Bloomberg TV

Эксперт: В сирийском вопросе одна Россия действует логично Пока Запад колеблется, нужно ли поддерживать сирийскую оппозицию, Россия твердо отстаивает свою позицию. Москва защищает не просто Сирию, а принцип суверенного государства, и в этом она готова идти до конца, уверен британский эксперт Кристофер Филлипс. 18 июня 2013 Bloomberg TV

Джулиани: Америка закрывала глаза на чеченский терроризм США не придавали должного значения ситуации на российском Северном Кавказе. Однако теперь проблема чеченских боевиков распространилась на территорию Соединенных Штатов. И, возможно, сейчас ФСБ и ЦРУ будут работать вместе по этому вопросу, заявил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в эфире Bloomberg TV. 19 апреля 2013 Bloomberg TV

Иностранные инвесторы признали эффективность российских реформ Правительство продолжит прилагать все усилия для улучшения инвестиционного климата в России, заявил премьер Дмитрий Медведев, беседуя с Bloomberg TV. Он подчеркнул, что доля инвесторов, одобряющих курс властей, значительно выросла. В интервью он также обсудил темы приватизации, коррупции и своих политических перспектив. 23 января 2013 Bloomberg TV

Коррупцию в России хотят понизить до уровня Европы и США Борьба с инфляцией и коррупцией - таковы приоритеты правительства по улучшению инвестиционного климата, отметил вице-премьер Шувалов. В интервью Bloomberg TV он подчеркнул, что коррупция характерна не только для России, но задача властей сделать так, чтобы ее уровень не превышал показатели в развитых странах Запада. 21 января 2013 Bloomberg TV

Об ахиллесовой пяте СССР американцы знали задолго до падения режима О слабой экономике Советского Союза Вашингтон знал давно и понимал, что тот близок к развалу. По словам бывшего министра обороны США Роберта Гейтса, благодаря разведке американские президенты были хорошо осведомлены и о других секретах СССР. И в противостоянии систем это помогало Вашингтону быть на шаг впереди. 6 декабря 2012 Bloomberg TV

Москва не намерена выслушивать лекции Вашингтона о правах человека Отношения Москвы и Вашингтона необходимо развивать в положительном ключе, заявил Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Чарли Роузу на телеканале Bloomberg TV. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что Россия готова обсуждать с США вопрос о правах человека, но в форме диалога, а не лекций со стороны Вашингтона. 28 сентября 2012 Bloomberg TV