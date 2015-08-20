BR: Чтобы спасти отношения США и РФ, американский боксер станет русским Американский боксер Рой Джонс-младший встретился с Владимиром Путиным и попросил у президента российское гражданство. Он заявил, что хочет заниматься бизнесом в России и выразил надежду, что это поможет улучшить российско-американские отношения. Впрочем, издание Bleacher Report восприняло эти заявления с сарказмом. 20 августа 2015 Bleacher Report

Российские хоккеисты разочаровали американцев своим поведением В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею российская сборная обыграла американцев со счетом 5-3. Но журналиста Bleacher Report Дэна Карсона больше расстроило не поражение, а недостойное поведение россиян: вместо того, чтобы поблагодарить побежденных соперников за игру, они всячески дразнили их. 3 января 2014 Bleacher Report