Bleacher Report
BR: Чтобы спасти отношения США и РФ, американский боксер станет русским
Американский боксер Рой Джонс-младший встретился с Владимиром Путиным и попросил у президента российское гражданство. Он заявил, что хочет заниматься бизнесом в России и выразил надежду, что это поможет улучшить российско-американские отношения. Впрочем, издание Bleacher Report восприняло эти заявления с сарказмом.
Российские хоккеисты разочаровали американцев своим поведением
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею российская сборная обыграла американцев со счетом 5-3. Но журналиста Bleacher Report Дэна Карсона больше расстроило не поражение, а недостойное поведение россиян: вместо того, чтобы поблагодарить побежденных соперников за игру, они всячески дразнили их.
Александр Овечкин стал легендой американского хоккея
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в третий раз удостоился звания самого ценного игрока и получил приз «Харт Трофи». Как сообщает Bleacher Report, ни один неканадский игрок не получал эту награду более двух раз.