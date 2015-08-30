Blauer Bote Magazin
Blauer Bote: Киевская газета похвалилась лагерями «гитлерюгенда» на Украине
Украинское издание Kiev Post не смутило то, что бойцы батальона «Азов» тренируют детей в летних военных лагерях, сообщает Blauer Bote. Слухи о нацистах – это выдумки «российской пропаганды», считают киевские журналисты. Однако Германия, США и международные организации уже не раз говорили, что в таких боевых подразделениях воюют ультраправые экстремисты, отмечает автор статьи.
Немецкие СМИ уличили Die Zeit в прославлении нацизма
Die Zeit опубликовал статью, в которой прославляются боевые подвиги «верных Киеву добровольцев» из батальона «Азов», пишет Blauer Bote. На одной из использованных в материале фотографий изображен запрещенный в Германии нацистский символ «Вольфсангель», который, по-видимому, не смутил журналистов издания.
Blauer Bote: Немецкие СМИ «доказали» российскую агрессию фальшивым фото
Немецкие СМИ вводят своих читателей в заблуждение, используя фальшивые фотодоказательства, пишет Blauer Bote. В материале о предполагаемой «российской подлодке» в финских водах Bild и Frankfurter Allgemeine использовали старую шведскую фотографию, на которой изображена обычная лодка из стеклопластика.