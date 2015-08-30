Blauer Bote: Киевская газета похвалилась лагерями «гитлерюгенда» на Украине Украинское издание Kiev Post не смутило то, что бойцы батальона «Азов» тренируют детей в летних военных лагерях, сообщает Blauer Bote. Слухи о нацистах – это выдумки «российской пропаганды», считают киевские журналисты. Однако Германия, США и международные организации уже не раз говорили, что в таких боевых подразделениях воюют ультраправые экстремисты, отмечает автор статьи. 30 августа 2015 Blauer Bote Magazin

Немецкие СМИ уличили Die Zeit в прославлении нацизма Die Zeit опубликовал статью, в которой прославляются боевые подвиги «верных Киеву добровольцев» из батальона «Азов», пишет Blauer Bote. На одной из использованных в материале фотографий изображен запрещенный в Германии нацистский символ «Вольфсангель», который, по-видимому, не смутил журналистов издания. 17 июня 2015 Blauer Bote Magazin