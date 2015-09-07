Интервью с Максом Кайзером: «Британский “пузырь недвижимости” нежизнеспособен»

Бывший биржевой брокер и действующий телеведущий Russia Today Макс Кайзер считает себя военным репортером. По его словам, он ведет репортажи с передовой - из лондонской «бойни» между банками «большой четверки». Кайзер не устает критиковать британскую экономику и убежден, что цены на недвижимость в стране - это раздутый мыльный пузырь, который позволяет консерваторам оставаться у власти, но вот-вот лопнет.