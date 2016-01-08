Berner Zeitung
Berner Zeitung: При нынешней цене на нефть России поможет только чудо
2016 год станет для экономики России еще тяжелее, чем предыдущий, пишет Berner Zeitung со ссылкой на прогнозы финансовых экспертов. По оценкам аналитиков, россиян ожидает дальнейшее падение цен на нефть и обесценивание рубля, что в перспективе может привести к «непредсказуемым политическим и экономическим последствиям» для страны.
Лидер ополчения Славянска просит Путина защитить мирное население
Лидер ополчения Славянска призвал Владимира Путина отправить в Восточную Украину миротворческие силы для защититы мирных жителей, пишет Berner Zeitung. Кроме того Вячеслав Пономарев объявил комендантский час, согласно которому нельзя появляться на улице с полуночи до 6 утра.
Власти Киева рискуют лишиться симпатии граждан еще до выборов
Репутация нового украинского правительства находится под угрозой. Причина тому - его спорный состав, и, прежде всего, присутсвие в нем членов партии «Свобода». Их действия не только разочаровывают Запад, считает Berner Zeitung, но и открывают новые возможности для пропаганды Владимира Путина.
Berner Zeitung: Greenpeace превратился в пиар-машину
Акция Greenpeace на буровой платформе «Газпрома» в Арктике стала отличным пиар-ходом, который поможет привлечь в организацию новых членов. С помощью подобных мероприятий экологи наращивают свой бюджет, продавая людям чистую совесть в обмен на пожертвования, пишет Berner Zeitung.