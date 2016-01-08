Berner Zeitung: При нынешней цене на нефть России поможет только чудо 2016 год станет для экономики России еще тяжелее, чем предыдущий, пишет Berner Zeitung со ссылкой на прогнозы финансовых экспертов. По оценкам аналитиков, россиян ожидает дальнейшее падение цен на нефть и обесценивание рубля, что в перспективе может привести к «непредсказуемым политическим и экономическим последствиям» для страны. 8 января 2016 Berner Zeitung

Лидер ополчения Славянска просит Путина защитить мирное население Лидер ополчения Славянска призвал Владимира Путина отправить в Восточную Украину миротворческие силы для защититы мирных жителей, пишет Berner Zeitung. Кроме того Вячеслав Пономарев объявил комендантский час, согласно которому нельзя появляться на улице с полуночи до 6 утра. 20 апреля 2014 Berner Zeitung

Власти Киева рискуют лишиться симпатии граждан еще до выборов Репутация нового украинского правительства находится под угрозой. Причина тому - его спорный состав, и, прежде всего, присутсвие в нем членов партии «Свобода». Их действия не только разочаровывают Запад, считает Berner Zeitung, но и открывают новые возможности для пропаганды Владимира Путина. 21 марта 2014 Berner Zeitung