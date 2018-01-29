Berliner Kurier: память о Сталинграде не даёт покоя немецкому ветерану Бывший солдат вермахта Карл-Ханс Майер пережил войну, но воспоминания о ней не отпускают его до сих пор, сообщает Berliner Kurier. На войне и в советских трудовых лагерях он потерял лучшие годы жизни. Сегодня немецкий ветеран пишет книги, основанные на пережитых им событиях, и считает бывших противников простыми людьми, которые, как и он сам, просто хотели жить. 29 января 2018 Berliner Kurier

Berliner Kurier: «Ночные волки» едут в Берлин только ради пропаганды Группа российских байкеров, известных как «Ночные волки», снова собирается возложить венок к советскому мемориалу в Берлине по случаю Дня Победы. Однако в действительности за ними стоят российские спецслужбы, организовавшие эту акцию исключительно в целях пропаганды, уверяет Berliner Kurier. 9 мая 2016 Berliner Kurier

Отвесили леща: немецкие рыбаки пожаловались на антироссийские санкции Фермеры и рыбаки Германии, и особенно земли Бранденбург, терпят серьезные убытки из-за антироссийских санкций, пишет Berliner Kurier. Из-за запрета на экспорт немецкие предприниматели не могут продать свой товар в Россию – в самой Германии их продукты не пользуются большим спросом, поясняет издание. 11 марта 2016 Berliner Kurier