Berliner Kurier
Berliner Kurier: память о Сталинграде не даёт покоя немецкому ветерану
Бывший солдат вермахта Карл-Ханс Майер пережил войну, но воспоминания о ней не отпускают его до сих пор, сообщает Berliner Kurier. На войне и в советских трудовых лагерях он потерял лучшие годы жизни. Сегодня немецкий ветеран пишет книги, основанные на пережитых им событиях, и считает бывших противников простыми людьми, которые, как и он сам, просто хотели жить.
Berliner Kurier: «Ночные волки» едут в Берлин только ради пропаганды
Группа российских байкеров, известных как «Ночные волки», снова собирается возложить венок к советскому мемориалу в Берлине по случаю Дня Победы. Однако в действительности за ними стоят российские спецслужбы, организовавшие эту акцию исключительно в целях пропаганды, уверяет Berliner Kurier.
Отвесили леща: немецкие рыбаки пожаловались на антироссийские санкции
Фермеры и рыбаки Германии, и особенно земли Бранденбург, терпят серьезные убытки из-за антироссийских санкций, пишет Berliner Kurier. Из-за запрета на экспорт немецкие предприниматели не могут продать свой товар в Россию – в самой Германии их продукты не пользуются большим спросом, поясняет издание.
Европе не по пути с авторитаризмом России и шпиономанией США
Власти США приносят гражданские свободы в жертву безопасности, а Россия постепенно превращается в авторитарное государство, пишет журналист Михаэль Шпренг в Berliner Kurier. По его мнению, на этом фоне европейские страны должны объединить усилия и стать оплотом свободы.