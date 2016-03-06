Депутат Рады: От коррупции Украину спасет только Саакашвили Несмотря на несломленное засилье олигархов, проблемы с коррупцией и задержку реформ, Украина после евромайдана развивается в «правильном направлении», заявила в интервью Basler Zeitung народный депутат Украины Светлана Залищук. Для более эффективной демократизации страны Киеву следует назначить премьер-министром бескомпромиссного в борьбе с коррупцией Михаила Саакашвили, а Запад должен оказать давление на Россию для полной реализации Минских соглашений, отметила Залищук. 6 марта 2016 Basler Zeitung

Американский историк: Запад ошибся в том, что не распознал Путина раньше Расширение НАТО на восток не было ошибкой, считает американский историк и лауреат Пулитцеровской премии Энн Аппельбаум. В интервью Basler Zeitung она отметила, что ошибка была в другом: США верили, что Россию можно сделать цивилизованной страной путем переговоров и не воспринимали ее как серьезную военную угрозу. Теперь же страной правит клика бывших кагэбэшников, и новая холодная война на пороге. 6 марта 2015 Basler Zeitung

Basler Zeitung: Путин угодил в украинскую ловушку Швейцарское издание Basler Zeitung считает, что Путин стал заложником событий на Украине. Запад требует от него прекратить поддержку ополченцев, а российские националисты - напротив усилить ее и ввести войска на территорию Украины. 3 августа 2014 Basler Zeitung