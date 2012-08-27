В Москве самые дорогие гостиницы в мире Российская столица вновь признана городом с самыми дорогими отелями. Согласно исследованию Hogg Robinson Grouр, средняя стоимость проживания в московской гостинице составляет 405 долларов в сутки. 27 августа 2012 BandNews TV

На Кузбасс обрушился сильнейший град В Кемеровской области выпал крупный град. Как сообщает бразильский телеканал BandNews TV, размер градин достигал в диаметре семи сантиметров. Двадцать человек пострадали. 16 августа 2012 BandNews TV

‎Площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти Сибирские леса охвачены огнем, города окутаны дымом. Как сообщает бразильский телеканал BandNews TV, из-за пожаров жители Томска жалуются на проблемы с дыханием. Синоптики утверждают, что такой жаркой погоды в регионе не было 170 лет. 29 июля 2012 BandNews TV

Во время митинга у «Останкино» задержаны лидеры оппозиции По меньшей мере сто человек были задержаны во время митинга сторонников оппозиции у телецентра «Останкино», в том числе Борис Немцов и Сергей Удальцов, сообщает Band News TV. Всего в акции, по данным бразильского телеканала, приняли участие около пятисот человек. 19 марта 2012 BandNews TV

Полиция не пустила манифестантов на Красную площадь В Москве состоялся несанкционированный митинг одной из оппозиционных групп. Как сообщает бразильский BandNews TV, протестующие разбрасывали листовки с призывами бойкотировать президентские выборы. Полиция разогнала демонстрацию. 22 февраля 2012 BandNews TV

Русский язык не прошел латвийский «экзамен» Граждане Латвии проголосовали против предоставления русскому языку статуса государственного. Как отмечает телеканал BandNews TV, латыши считают, что поддержка русского языка подразумевает восстановление влияния России в этой прибалтийской стране. 20 февраля 2012 BandNews TV

Россия разочарована «марокканской» резолюцией по Сирии Постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Москва разочарована представленным Марокко проектом резолюции по Сирии. Новый документ предполагает передачу власти вице-президенту страны. Однако, как отмечает BandNews TV, Чуркин не уточнил, воспользуется ли Россия правом вето при голосовании по этому проекту. 29 января 2012 BandNews TV

Москве грозит месячная норма осадков за два дня Российская столица оказалась во власти снега. Как сообщает телеканал BandNews, за последние сутки в Москве выпало около 15 сантиметров осадков. Синоптики прогнозируют продолжение снегопадов. В связи с разгулом стихии многие автомобилисты пересели на общественный транспорт. 23 декабря 2011 BandNews TV

США раскритиковали думские выборы Госсекретарь США заявила, что Вашингтон обеспокоен данными о нарушениях на думских выборах в России. Как отмечает телеканал BandNews TV, Хиллари Клинтон подчеркнула, что российские избиратели заслуживают полного расследования всех зафиксированных случаев нарушений. 6 декабря 2011 BandNews TV

Социальные расходы защитят Россию от беспорядков Российский премьер-министр заявил, что увеличение расходов на социальную сферу позволит России избежать акций протеста, подобных прошедшим в США и Европе. Как сообщает BandNews TV, в 2012 году расходы на социальные нужды в России вырастут на 20,4%. 18 октября 2011 BandNews TV