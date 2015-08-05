Ветеран АНБ: Американским критикам России пора вынуть бревно из глаз Трудно понять тех американцев, кто гневно клеймит Россию за коррупцию, пишет бывший сотрудник АНБ и ФБР Джером Исраэль в Baltimore Sun. Ведь в самих США она не только широко распространена, но и поднята на новый уровень. Влиятельные «лоббисты» могут за деньги протолкнуть что угодно, используя родственные узы с высшими американскими чиновниками. 5 августа 2015 Baltimore Sun

Экс-разведчик США: Америке не нужен такой враг, как Россия Белый дом продолжает использовать методы холодной войны, не учитывая, что конфронтация с Россией только осложняет серьезные стратегические проблемы, с которыми сталкиваются сейчас США. В то время как русские хотят взаимного уважения и решения проблем на равных, и Вашингтону стоит к этому стремиться — а отжившие стереотипы отправить в архивы, уверен ветеран американских спецслужб Джером Израэль. 21 августа 2014 Baltimore Sun

The Baltimore Sun: Путин - прагматик, а не сумасшедший Как бы реагировал Обама, если бы антиамериканские режимы пришли к власти в Канаде или Мексике? Вот и в действиях Путина нет ничего удивительного, утверждает аналитик Нилай Саия. Проблема в том, что американские политики не хотят взглянуть на положение с российской точки зрения, и их действия неизбежно приведут лишь к углублению конфликта. 8 апреля 2014 Baltimore Sun