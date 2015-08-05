Baltimore Sun
Ветеран АНБ: Американским критикам России пора вынуть бревно из глаз
Трудно понять тех американцев, кто гневно клеймит Россию за коррупцию, пишет бывший сотрудник АНБ и ФБР Джером Исраэль в Baltimore Sun. Ведь в самих США она не только широко распространена, но и поднята на новый уровень. Влиятельные «лоббисты» могут за деньги протолкнуть что угодно, используя родственные узы с высшими американскими чиновниками.
Экс-разведчик США: Америке не нужен такой враг, как Россия
Белый дом продолжает использовать методы холодной войны, не учитывая, что конфронтация с Россией только осложняет серьезные стратегические проблемы, с которыми сталкиваются сейчас США. В то время как русские хотят взаимного уважения и решения проблем на равных, и Вашингтону стоит к этому стремиться — а отжившие стереотипы отправить в архивы, уверен ветеран американских спецслужб Джером Израэль.
The Baltimore Sun: Путин - прагматик, а не сумасшедший
Как бы реагировал Обама, если бы антиамериканские режимы пришли к власти в Канаде или Мексике? Вот и в действиях Путина нет ничего удивительного, утверждает аналитик Нилай Саия. Проблема в том, что американские политики не хотят взглянуть на положение с российской точки зрения, и их действия неизбежно приведут лишь к углублению конфликта.
В США судят торговцев «незаконным» Валокордином
Необычное обвинение было предъявлено группе предполагаемых преступников из России, сообщает The Baltimore Sun. Помимо контрабанды сигарет им инкриминировали незаконное распространение Валокордина. Продажа этого успокоительного запрещена в США, отмечает газета.