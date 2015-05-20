BBG Watch: «Самые крутые» видео от Voice of America и RT – смотреть всем В ответ на заявление о том, что США проигрывают России информационную войну, издание BBG Watch опубликовало статистику просмотров нескольких видеороликов RT и Voice of America в соцсетях. Как известно, американская телерадиостанция конкурирует с российской компанией за внимание англоговорящих зрителей по всему миру, и именно на их примере издание предлагает своим читателям сделать собственные выводы. 20 мая 2015 BBG Watch

Сообщения российского канала RT об убийстве в Южной Каролине опережают «Голос Америки» по количеству «лайков» в сети Facebook: 1500 против 1 Российский телеканал RT сильно опережает «Голос Америки» по популярности в социальных сетях. По наблюдению BBG, канал RT освещает те же события на час или два быстрее VoA и уделяет им гораздо больше внимания, отчего рейтинг российского телеканала в Facebook заметно выше. 9 апреля 2015 BBG Watch

Российский канал RT полностью затмил «Голос Америки» в плане освещения событий в Фергюсоне и работы в соцсетях Российский телеканал RT показал себя значительно лучше, чем «Голос Америки» в освещении волнений в городке Фергюсон, считает BBG Watch. Американские репортажи часто опаздывали и страдали явной необъективностью. Неудивительно, пишет BBG Watch, что в результате «Голос Америки» совершенно потерялся на фоне конкурента из России. 29 августа 2014 BBG Watch

Российский телеканал RT опубликовал подробный материал о погибшем американском журналисте Джеймсе Фоули – а «Голос Америки» нет В отличие от «Голоса Америки», сайт российского телеканала RT опубликовал биографический очерк о казненном американском журналисте Джеймсе Фоули – в качестве козыря в информационной войне с США и Израилем. 28 августа 2014 BBG Watch

Радиостанция Voice of America умолчала о том, о чем сообщил RT Руководство США бьет тревогу: успех телеканала RT бросает вызов гегемонии американских СМИ. В попытке хоть как-то противодействовать российскому конкуренту, Белый дом решил реформировать орган собственной пропаганды - «Голос Америки». Вот только сама радиостанция предпочла «не заметить» эту новость, отмечает BBG Watch. 18 августа 2014 BBG Watch