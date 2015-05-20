BBG Watch
BBG Watch: «Самые крутые» видео от Voice of America и RT – смотреть всем
В ответ на заявление о том, что США проигрывают России информационную войну, издание BBG Watch опубликовало статистику просмотров нескольких видеороликов RT и Voice of America в соцсетях. Как известно, американская телерадиостанция конкурирует с российской компанией за внимание англоговорящих зрителей по всему миру, и именно на их примере издание предлагает своим читателям сделать собственные выводы.
Сообщения российского канала RT об убийстве в Южной Каролине опережают «Голос Америки» по количеству «лайков» в сети Facebook: 1500 против 1
Российский телеканал RT сильно опережает «Голос Америки» по популярности в социальных сетях. По наблюдению BBG, канал RT освещает те же события на час или два быстрее VoA и уделяет им гораздо больше внимания, отчего рейтинг российского телеканала в Facebook заметно выше.
Российский канал RT полностью затмил «Голос Америки» в плане освещения событий в Фергюсоне и работы в соцсетях
Российский телеканал RT показал себя значительно лучше, чем «Голос Америки» в освещении волнений в городке Фергюсон, считает BBG Watch. Американские репортажи часто опаздывали и страдали явной необъективностью. Неудивительно, пишет BBG Watch, что в результате «Голос Америки» совершенно потерялся на фоне конкурента из России.
Российский телеканал RT опубликовал подробный материал о погибшем американском журналисте Джеймсе Фоули – а «Голос Америки» нет
В отличие от «Голоса Америки», сайт российского телеканала RT опубликовал биографический очерк о казненном американском журналисте Джеймсе Фоули – в качестве козыря в информационной войне с США и Израилем.
Радиостанция Voice of America умолчала о том, о чем сообщил RT
Руководство США бьет тревогу: успех телеканала RT бросает вызов гегемонии американских СМИ. В попытке хоть как-то противодействовать российскому конкуренту, Белый дом решил реформировать орган собственной пропаганды - «Голос Америки». Вот только сама радиостанция предпочла «не заметить» эту новость, отмечает BBG Watch.
«Голос Америки» потерялся на фоне конкурентов
«BBC, Deutsche Welle блестяще освещают скатывание Украины к полицейскому государству, в отличие от «Голоса Америки», - так озаглавило свою статью BBG Watch. Издание отмечает, что американские журналисты без боя уступили поле информационной битвы своему «сопернику», RT.