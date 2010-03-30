BBC Mundo
За терактами могут стоять северокавказские исламисты
Президент Медведев почтил память погибших и обещал найти и уничтожить террористов. Президент Чечни поддержал Дмитрия Медведева, осудив действия убийц в московской подземке, сообщает BBC Mundo.
Отчаянный удар по алкоголизму
Согласно исследованиям, в год от алкоголизма в России погибает около 900 тысяч человек. Правительство борется с этим злом, поднимая цены на водку, но, как видно, меры не приносят ожидаемых результатов.
Россия понимает: Иран опасен
Телеканал BBC Mundo опубликовал итоговое интервью с Хиллари Клинтон по окончании ее визита в Россию. Госсекретарь США осталась довольна своей поездкой.
Отказ США от ПРО и реакция Москвы
Президент Барак Обама подтвердил замену противоракетного щита в Центральной Европе, проект которого был разработан его предшественником Джорджем Бушем, на нечто более дешевое и более гибкое.