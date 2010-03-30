За терактами могут стоять северокавказские исламисты Президент Медведев почтил память погибших и обещал найти и уничтожить террористов. Президент Чечни поддержал Дмитрия Медведева, осудив действия убийц в московской подземке, сообщает BBC Mundo. 30 марта 2010 BBC Mundo

Отчаянный удар по алкоголизму Согласно исследованиям, в год от алкоголизма в России погибает около 900 тысяч человек. Правительство борется с этим злом, поднимая цены на водку, но, как видно, меры не приносят ожидаемых результатов. 6 января 2010 BBC Mundo

Россия понимает: Иран опасен Телеканал BBC Mundo опубликовал итоговое интервью с Хиллари Клинтон по окончании ее визита в Россию. Госсекретарь США осталась довольна своей поездкой. 15 октября 2009 BBC Mundo