Augsburger Allgemeine: российско-американское сотрудничество в космосе выше земных проблем Несмотря на враждебное отношение друг к другу на Земле, США и Россия демонстрируют «образцовое сотрудничество» в космосе, пишет Augsburger Allgemeine. При этом Москва и Вашингтон не только не собираются его прерывать, но даже углубят кооперацию в рамках программы по созданию лунной орбитальной станции. 26 января 2018 Augsburger Allgemeine

Augsburger Allgemeine: Путин избегает «советских ошибок», но совершает собственные Коммунисты не выполнили своих обещаний перед народом и потерпели фиаско, пишет Augsburger Allgemeine. Владимиру Путину «это послужило предупреждением», и он сделал ставку на патриотизм. «Подобные эмоции», однако, не могут надолго отвлечь внимание от мрачных экономических прогнозов, а значит, «зародыш краха сидит и в путинской системе», констатирует автор статьи Винфрид Цюфле. 7 ноября 2017 Augsburger Allgemeine

Augsburger Allgemeine: Трамп пустил в ход лесть, чтобы загладить вину перед Путиным Закон о новых санкциях США против России, которому Дональд Трамп был вынужден дать зелёный свет, абсолютно не вписывается в общую концепцию главы Белого дома, пишет Augsburger Allgemeine. Теперь американский президент пытается «вербально сгладить эффект от своих действий» и элементарно «льстит Путину», утверждает немецкая газета. 4 августа 2017 Augsburger Allgemeine

Augsburger Allgemeine: торговая война с Вашингтоном принесёт Брюсселю мир с Москвой Торговая война ЕС с США из-за новых антироссийских санкций, похоже, неизбежна, и Евросоюз к ней готов, пишет Augsburger Allgemeine. Тем временем, однако, Брюсселю приходится играть «едва ли не курьёзную роль»: защищать экономическое сотрудничество Европейского союза с Россией и таким образом всё больше сближаться с Москвой, отмечает немецкое издание. 1 августа 2017 Augsburger Allgemeine

Augsburger Allgemeine: в Германии вновь разгорелись дебаты о бойкоте ЧМ-2018 Немецкие политики в очередной раз сделали темой для дискуссий право России провести ЧМ-2018, пишет Augsburger Allgemeine. «Страна, в которой не соблюдаются даже самые элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты мира», — заявил зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Фукс. 29 марта 2017 Augsburger Allgemeine

Augsburger Allgemeine: Зеехофер снова едет к Путину, держа в уме отмену санкций Премьер Баварии Хорст Зеехофер на этой неделе снова посетит Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным, сообщает Augsburger Allgemeine. В прошлом году его визит к российскому президенту уже навлёк на него шквал критики, однако это не повлияло на позицию Зеехофера: уже тогда он требовал отмены санкций ЕС, ударивших по торговому партнёрству с Россией. Сейчас политик, по-видимому, и вовсе полагает этот вопрос решённым, несмотря на то что украинский конфликт продолжается, подчёркивает немецкая газета. 13 марта 2017 Augsburger Allgemeine

AA: Тренер «подпольных бойцов Путина» высмеял слухи о связях с Кремлем Руководитель школы боевого искусства «Система» в Аугсбурге Андреас Вайтцель назвал «смехотворным» заявление о том, что у него тренируются «подпольные бойцы Путина», сообщает Augsburger Allgemeine. «У нас занимаются дети, женщины, многие местные жители», - заявил он в ответ на обвинения бывшего руководителя московского бюро Focus и автора книги «Скрытая война Путина» Бориса Райтшустера. 16 апреля 2016 Augsburger Allgemeine

Сочи становится рекламной площадкой для производителей спорттоваров Производители формы для австрийской команды собираются в Сочи вне зависимости от того, какое решение принимают западные политики. Немецкая марка лыжной одежды Schöffel видит в Олимпиаде возможность показать себя миру и завязать деловые контакты контакты, пишет Augsburger Allgemeiner. Но поболеть за спортсменов тоже входит в их планы, добавляет издание. 28 декабря 2013 Augsburger Allgemeine