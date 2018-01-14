Atlas Obscura поведал, как Pepsi «разоружала» Советский Союз

Когда Pepsi пришла на советский рынок, из-за неконвертируемости рубля ей пришлось обменивать свой газированный напиток на водку, пишет американский онлайн-журнал Atlas Obscura. Но позже компания заключила с Москвой «невероятную сделку». В 1989 году она стала посредником при получении у Москвы 17 старых подлодок и трёх боевых кораблей, которые были проданы на металлолом. Руководство фирмы в то время шутило, что разоружает СССР быстрее, чем Белый дом, отмечает издание.