Французский эксперт: россияне проголосовали за политику Путина, какой бы катастрофичной она ни казалась Западу На четвёртом сроке президента Путина от внутренней политики России не стоит ждать многого, в отличие от внешней, уверен специалист по истории международных отношений университета Сорбонна Мишель Ламбер. На страницах Atlantico эксперт предсказывает России в ближайшие шесть лет укрепление связей с Китаем и переориентацию внешней политики на Восток, а также делится своим мнением о причинах популярности Владимира Путина и проводимой им политики в России. 20 марта 2018 Atlantico.fr

Atlantico: французский политолог рассказал, на чём зиждется популярность Путина Европейцам сложно понять, почему избиратели отдают свои голоса за Владимира Путина, но на самом деле даже его карьера в КГБ, с точки зрения россиян, идёт ему в плюс, объясняет политолог Сириль Бре в интервью Atlantico.fr. По его словам, в России недовольны разве что уровнем коррупции и неравенством среди населения, но и эти проблемы, как надеются россияне, Путин разрешит на новом сроке. 13 марта 2018 Atlantico.fr

Atlantico: в Сирии Россия борется с исламизмом, а не спасает Асада Главная цель России в Сирии — борьба с радикальным исламизмом и связанным с ним терроризмом, представляющим угрозу самому существованию российской цивилизации, уверена сирийская правозащитница и политик Ранда Кассис. Будучи уникальной цивилизацией, соединяющей в себе восток и запад, Россия может способствовать миру на Ближнем Востоке и быть посредником в диалоге Запада с исламским миром, уверена автор книги «Сирия и возвращение России». 12 марта 2018 Atlantico.fr

Atlantico: Путин пытается вернуть в мир понятие стратегического равновесия Послание президента России Федеральному собранию многие на Западе расценили как начало новой гонки вооружений. Автор статьи на сайте Atlantico.fr уверен: Путин не угрожает, а лишь стремится восстановить мировое равновесие, тем более что масштабно воевать России не позволяет демография. 6 марта 2018 Atlantico.fr

Экономисты предрекли Европе демографическую катастрофу к 2050 году К 2050 году Европа потеряет треть экономически активного населения, предрекают французские экономисты Мишель Годе и Жан-Мишель Буссмар на страницах Atlantico. Старение населения нанесёт серьёзный урон европейской экономике, уверены авторы. Если не принять меры по ограничению потока мигрантов и повышению рождаемости уже сегодня, ситуация может стать критической, предупреждают эксперты. 22 февраля 2018 Atlantico.fr

Французский эксперт: угрозы Макрона бомбить Сирию лишь ударили по его репутации Заявление Эммануэля Макрона о готовности Франции нанести авиаудар по Сирии в случае доказанного применения сирийским режимом химоружия будет сложно воплотить в жизнь, уверен бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Ален Родье. Учитывая сложности в получении убедительных доказательств использования такого оружия, а также ограниченные возможности армии, подобные декларации могут только навредить репутации французского президента на международной арене, уверен автор. 15 февраля 2018 Atlantico.fr

Atlantico: Путин не мстит Западу, а опирается на холодный расчёт Запад не сдержал своих обещаний, данных Советскому Союзу и России с 1989 года, чем вызвал недоверие и напряжённость в двусторонних отношениях. Однако, как поясняет французский политолог Франсуа Жере в своём интервью Atlantico.fr, психология Путина не подразумевает отмщения: он полагается на холодный расчёт и на баланс сил. 16 декабря 2017 Atlantico.fr

Французский разведчик: российские спецслужбы не так уж многочисленны, но эффективны Тиражируя преувеличенные данные о численности российских спецслужб, англосаксонский мир нагнетает страх перед «российской угрозой», отметил в интервью Atlantico бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Ален Родье. Несмотря на то что российские спецслужбы действительно эффективны и имеют необходимую поддержку на высшем политическом уровне, их деятельность сосредоточена на защите российских интересов, а не на вмешательстве в международные дела ради «великих идей», уверен эксперт. 11 декабря 2017 Atlantico.fr

Atlantico: будущее Европы решается в России и Азии, а не в США Чтобы у Европы было светлое будущее, ей нужно не оглядываться на свою давнюю дружбу с Соединёнными Штатами, а присматриваться к азиатскому направлению и прочим пока малознакомым странам, пишет Atlantico.fr. Именно такой совет, по мнению издания, дал бы нынешним французским властям видный британский политик XIX века Бенджамин Дизраэли. 25 июля 2017 Atlantico.fr

Atlantico: в США российские спецслужбы делали то же, что и все остальные Америка до сих пор охвачена «паранойей» относительно российского «вмешательства» в президентские выборы — эти страхи раздувают проигравшие демократы и их лобби в военно-промышленном комплексе, пишет аналитик Atlantico Ален Родье. У российских спецслужб мог быть интерес в поражении Хиллари Клинтон, в которой они видели «угрозу Кремлю», однако вряд ли они делали что-то, чего не делают разведки других стран, утверждает автор статьи. 11 июля 2017 Atlantico.fr