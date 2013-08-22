Журналиста выставили из эфира российского ТВ после слов о защите прав геев

На RT определенно не «игнорируют» тему закона о запрете гомосексуальной пропаганды в России, как это показалось Джеймсу Кирчику, пишет The Atlantic Wire. Он бы увидел это, если ознакомился с содержанием новостей канала подробнее. А то, что журналиста удалили из эфира за жульничество и навязывание проблемы прав геев, то так же поступили бы на и на CNN, MSNBC или Fox News, если гость отходит от заявленой темы беседы.