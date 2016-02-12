Итальянский экономист: США надеялись, что санкции развалят Россию

Антироссийские санкции бесполезны, поскольку они не достигли тех целей, которые перед ними стояли. Более того, они серьезно ударили по самим инициаторам, считает итальянский экономист и президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико. Он отметил, что США рассчитывали, что санкции вообще развалят Россию, а этого не случилось.