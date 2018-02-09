Asharq Al-Awsat: Россия пропустила в Сирии три серьёзных удара За последний месяц Россия подверглась в Сирии трём серьёзным ударам. Как пишет саудовское издание Asharq Al-Awsat, атака беспилотников на военные базы, игнорирование Западом сочинского мирного конгресса и сбитый штурмовик Су-25 вызовут споры в российском обществе и усилят озабоченность руководства по поводу участия в сирийском конфликте. 9 февраля 2018 Asharq al-Awsat

Asharq al-Awsat: Россия сможет стать главным игроком в регионе, если помирит сирийцев Некомпетентная политика американской администрации привела к тому, что Россия «опасно» упрочила своё влияние на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, пишет Asharq al-Awsat. Если ей действительно удастся организовать мирную конференцию по Сирии в Сочи в качестве альтернативы затянувшимся переговорам в Женеве, то это станет своего рода «прощанием с однополюсным миром и американским унилатерализмом». 8 января 2018 Asharq al-Awsat

Asharq al-Awsat: Москва намерена усадить евреев и арабов за стол переговоров Несмотря на отмену встречи Аббаса и Нетаньяху, которая должна была состояться 8 сентября в Москве, палестинская сторона заверила, что поддерживает инициативу президента России и ради запуска мирного процесса готова полностью сотрудничать с Москвой. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку продолжает переговоры с Палестиной и Израилем об условиях проведения мероприятия, сообщает Asharq al-Awsat. 7 сентября 2016 Asharq al-Awsat

Asharq al-Awsat: Москва поможет Эр-Рияду обуздать мирный атом и дешевую нефть Россия с одобрением относится к намерению Саудовской Аравии в ближайшие десятилетия построить 16 АЭС и готова помочь, заявил министр энергетики России Александр Новак. Одновременно Москва сотрудничает с Эр-Риядом в плане сохранения стабильности на нефтяном рынке, отметил чиновник в интервью Asharq al-Awsat. 15 августа 2016 Asharq al-Awsat

Asharq al-Awsat: Русский медведь и американский ковбой поменялись ролями Реалии холодной войны снова возвращаются, но на этот раз мир в замешательстве, поскольку Россия и США поменялись традиционными ролями «медведя» и «ковбоя», пишет Asharq Al-Awsat. Теперь Москва действует решительно и стремительно, а медлительность Вашингтона вводит в замешательство даже его союзников. Такая «неопределенность» в мировой политике, по мнению автора, может оказаться роковой для Ближнего Востока. 16 февраля 2016 Asharq al-Awsat

Asharq al-Awsat не верит, что у России к Йемену чисто гуманитарный интерес Россия «вдруг» озаботилась гуманитарным положением в Йемене и подала соответствующий проект резолюции в Совбез ООН, пишет обозреватель газеты Asharq al-Awsat. На самом деле за этим «гуманитарным покровом», по его мнению, стоят попытки Москвы обеспечить себя точкой опоры на Аравийском полуострове, чтобы не пострадали ее интересы в Сирии и Иране. 6 апреля 2015 Asharq al-Awsat

Asharq аl-Awsat: После Сирии и Украины Россия взялась и за Йемен Москва призвала арабские страны не вмешиваться в дела Йемена и не поддержала военную операцию союзников в этой стране. Это означает, что она встала на сторону проиранской группировки «Хоути», считает обозреватель газеты Asharq аl-Awsat. Он отмечает, что после поддержки Россией режима Асада и «оккупации части Украины» страны Персидского залива утратили доверие к России. 31 марта 2015 Asharq al-Awsat