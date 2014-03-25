Arutz 7: сделкой с Ираном Путин повторяет самую страшную ошибку Сталина В 1939 году СССР и нацистская Германия договорились не только о совместном разделе Польши, но и о поставках немецкой стороне советской нефти, которую Гитлер вначале использовал в войне против Великобритании, а потом и против самого Советского Союза, пишет Arutz 7. В настоящее время Владимир Путин повторяет самую катастрофическую ошибку Сталина, договариваясь с Ираном о разделе Сирии, а также поставляя ему уран, говорится в статье. 20 февраля 2017 Arutz 7

Arutz 7: В сирийской провинции Хомс погиб российский солдат Российский солдат Антон Ерыгин попал под обстрел боевиков в Сирии и спустя два дня скончался от полученных ранений, сообщает израильская газета Arutz 7. Военный представлен к государственной награде посмертно. Как отмечает издание, он погиб за несколько часов до окончания перемирия в Алеппо. 12 мая 2016 Arutz 7

Arutz 7: Турция распродает отели, оставшиеся без российских туристов Сотни отелей вдоль побережий Турции выставлены на продажу, а отдельные курортные города находятся на грани банкротства – такими оказались последствия российских санкций в отношении Турции, сообщает Arutz 7. И в нынешнем году страна готовится к тому, что лишится более 4 миллионов российских туристов. 3 февраля 2016 Arutz 7

Arutz 7: Россия закрывает глаза на проделки Израиля в Сирии Уничтожение командира группировки «Хезболла» в Сирии показывает, что Россия знала о действиях Израиля, но предпочла молчать, сообщает израильский канал. Израиль же не пойдет против интересов России в Сирии и не будет против, если Башар Асад останется у власти. 21 декабря 2015 Arutz 7

Arutz 7: Саудовский король ищет альянса с Россией Решительность России на Ближнем Востоке произвела глубокое впечатление на Саудовскую Аравию, особенно на фоне бездействия Обамы, считает израильский историк Мордехай Кейдар. Поэтому ее король торопится с визитом в Москву, стремясь укрепить связи с усиливающимся игроком, отмечает ученый. 1 ноября 2015 Arutz 7

7 канал: Москва пожертвует дружбой с Израилем - лишь бы потеснить США Россия может пойти на жертвы в отношениях с Израилем только для того, чтобы укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, считает бывший посол Израиля в Москве Цви Маген. Именно этим можно объяснить «осознанное решение» Путина о продаже Ирану комплексов С-300. По мнению дипломата, Москва стремится потеснить Вашингтон в регионе и играть более активную роль не только в израильско-палестинском урегулировании. 21 апреля 2015 Arutz 7