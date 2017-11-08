Art Newspaper: «историческое соглашение» с Россией позволит израильтянам приобщиться к каббале

Благодаря переговорам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Владимиром Путиным было достигнуто соглашение об оцифровке важнейшей коллекции эзотерических текстов на иврите, которая находится в Москве, пишет The Art Newspaper. Как отмечает издание, сотрудники Национальной библиотеки Израиля надеются, что оцифровка собрания — это лишь первый шаг и в конце концов оно всё-таки окажется в Израиле.