Art Newspaper
Art Newspaper: «историческое соглашение» с Россией позволит израильтянам приобщиться к каббале
Благодаря переговорам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Владимиром Путиным было достигнуто соглашение об оцифровке важнейшей коллекции эзотерических текстов на иврите, которая находится в Москве, пишет The Art Newspaper. Как отмечает издание, сотрудники Национальной библиотеки Израиля надеются, что оцифровка собрания — это лишь первый шаг и в конце концов оно всё-таки окажется в Израиле.
Даже радикальные оппозиционеры перешли на сторону Путина
После присоединения Крыма к России даже ярые противники Путина стали его поддерживать, пишет The Art Newspaper. В качестве примера издание приводит скандально известных лидера группы «Война» Олега Воротникова и художника Авдея Тер-Оганьяна. Как пишет газета, в них проснулись патриотические чувства, которыми они делятся на своих страничках в соцсетях.