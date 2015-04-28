Armenia Now
Armenia Now: Эрдогану стало грустно от слов Путина о геноциде армян
Во время выступления в Ереване Владимир Путин назвал массовое убийство армян в 1915 году геноцидом. Эти слова российского президента возмутили его турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, который потребовал от Москвы объяснения ситуации в Крыму и на Украине.
Armenia Now: Россия готовится признать Нагорный Карабах
Открытое письмо Владимиру Путину от активиста Карабахского движения Зори Балаяна вызвало бурную реакцию в Армении. В нем, как утверждает Armenia Now, армянский публицист и писатель призвал российского президента присоединить Карабах к России.