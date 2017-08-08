«Здравомыслящий» Маккейн объяснил Arizona Republic, почему Россия опаснее ИГ

По мнению газеты Arizona Republic, Джон Маккейн отличается «здравомыслящим подходом» к защите национальной безопасности Соединённых Штатов. Когда его спросили в редакции о главной угрозе Америке, он не колеблясь назвал Россию. Террористические группировки всё ещё опасны для США, но у них нет той мощи, которая есть у Москвы, пояснил сенатор.