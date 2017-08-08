Arizona Republic
«Здравомыслящий» Маккейн объяснил Arizona Republic, почему Россия опаснее ИГ
По мнению газеты Arizona Republic, Джон Маккейн отличается «здравомыслящим подходом» к защите национальной безопасности Соединённых Штатов. Когда его спросили в редакции о главной угрозе Америке, он не колеблясь назвал Россию. Террористические группировки всё ещё опасны для США, но у них нет той мощи, которая есть у Москвы, пояснил сенатор.
Маккейн: посылая самолёты на Аляску, Путин испытывает Трампа
Ставшие в последнее время регулярными полёты российских бомбардировщиков у северных рубежей США являются лишь своеобразным методом Владимира Путина «испытать» Дональда Трампа на прочность, заявил американский сенатор Джон Маккейн в интервью The Arizona Republic. По мнению Маккейна, хотя особой угрозы подобные манёвры не представляют, они тем не менее являются «провокацией».