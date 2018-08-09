Arabi Today: объявление о болезни жены Асада идёт вразрез с традициями арабских правителей

Официальные сообщения о том, что супруга президента Сирии Асма Асад приступила к курсу лечения после того, как у неё обнаружили рак груди, стали необычным прецедентом для арабских стран, сообщает Arabi Today. На Ближнем Востоке традиционно не принято публично обсуждать состояние здоровья правителей и членов их семей. Однако семья Асада стала примером новой политики «прозрачности» в этом вопросе, отмечается в статье.