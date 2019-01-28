Российский президент Владимир Путин сумел склонить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана к своей позиции по вопросу сирийского урегулирования, пишет журналист Явуз Байдар в Arab Weekly. Однако, по словам Байдара, в Анкаре могут не осознавать, что в итоге будущее Сирии будут обсуждать президент Башар Асад и курды.

AW: на Ближнем Востоке от Москвы многого не ждали, в этом залог успеха Кремля

У стран Ближнего Востока были завышенные ожидания от США, и они не оправдались, пишет Arab Weekly. При этом от Москвы многого никто не ждал, и в итоге она превзошла ожидания, что обеспечило ей успех. Но теперь, предупреждает автор статьи, запросы к Москве стали выше, и если она на них не ответит, то страны региона вполне могут вернуться к своему бывшему союзнику — Соединённым Штатам.