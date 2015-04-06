Саудовская Аравия отвергла призыв России приостановить бомбардировки

Саудовская Аравия раскритиковала предложение России, подразумевающее установление гуманитарных пауз в авиаударах по территории Йемена для доставки помощи и эвакуации населения, пишет Arab News. По словам постпреда королевства в ООН, Саудовская Аравия и так сделала все необходимое для безопасности мирных жителей.