American Interest: от Си до Путина — режимы без преемников опасны для самих себя и для мира Автократы по всему миру укрепляют свою власть — начиная от поправок в китайской Конституции, обеспечивающих Си Цзиньпину пожизненное нахождение у власти, и заканчивая «гарантированной победой» Владимира Путина на предстоящих выборах. Однако у лидеров новых «культов личности» нет преемников, а это в долгосрочной перспективе сулит нестабильность как внутри автократий, так и за их пределами, уверена обозреватель The American Interest Торри Тоссинг. 16 марта 2018 American Interest

AI: Запад отмывает деньги и репутации олигархов, позволяя Киеву затягивать реформы Самый страшный враг Украины — это «по-прежнему она сама», пишет Шон Кили в статье для The American Interest. Текущая «патронажная» политика Киева и его «мягкий авторитаризм» могут вскоре окончательно уничтожить все надежды на «демократию», поскольку страны Запада слишком часто выступают в качестве пособников «вороватого правящего класса» вместо того, чтобы жёстко настаивать на реформах и борьбе с коррупцией. 5 сентября 2017 American Interest

American Interest: автократы подавляют демократию по «российской модели» Для борьбы с «демократическими переменами» автократии всего мира берут на вооружение российскую стратегию, утверждает The American Interest. Отныне они не только яростно противостоят «иностранным агентам», но и берут под свой контроль экономику и интернет, что обеспечивает таким режимам успешное существование, отмечает издание. 26 июня 2017 American Interest

American Interest: судьбу Курил россияне узнают после президентских выборов The American Interest предполагает, что Владимир Путин и Синдзо Абэ закулисно достигли договорённости о принадлежности Курильских островов и теперь разыгрывают «замысловатый, заранее поставленный спектакль». Президент России опасается, что россияне могут не одобрить его уступки по Курилам. Их неодобрение может сказаться на результатах президентских выборов — 2018. Поэтому достигнутые с Токио договорённости Кремль представит лишь после переизбрания Путина. 17 мая 2017 American Interest

American Interest: Белоруссия — слабое звено «Русского мира» Путина После присоединения Крыма Владимир Путин объявил себя защитником «Русского мира» — мира этнических русских, который охватывает большую часть территории бывшего Советского Союза, и Белоруссия всегда считалась самым естественным кандидатом на вступление в этот мир. Однако, как пишет The American Interest, отношения Москвы и Минска ухудшаются, и планы России по превращению Белоруссии в краеугольный камень её проекта евразийской интеграции выглядят всё более бесперспективными. 7 апреля 2017 American Interest

American Interest: У Сербии есть причины для недовольства Россией Хорошие отношения лидера боснийской Республики Сербской с Россией показывают, что отношения Москвы и Белграда идут не так гладко и хорошо, как это кажется на первый взгляд. Как пишет American Interest, у Сербии есть целый ряд причин быть недовольной политикой Кремля, который охладел к Белграду после того, как премьер Александр Вучич взял курс на сближение с НАТО. 29 сентября 2016 American Interest

American Interest: Слабость США стала движущей силой российской политики Владимир Путин вынудил США просить о прекращении огня в Сирии, и это дает российскому президенту еще больше контроля на Ближнем Востоке, чем прежде, уверен политолог Уолтер Рассел Мид. Как он пишет в статье для American Interest, похоже, что Белый дом так и не понял, что демонстрация слабости США стала принципиальной движущей силой российской политики. 15 сентября 2016 American Interest

AI: Без кремлинологии Западу уже не понять, куда ведут коридоры российской власти Широко распространено мнение, что «Путин — сложившийся диктатор», но это слишком упрощенный взгляд, пишет American Interest. На самом деле, по мнению автора, сейчас «настоящим Политбюро» со всей полнотой власти выступает Совет безопасности РФ. А предсказать тенденции в российской политике поможет лишь кремлинология — искусство наблюдать и делать выводы о том, что «на самом деле» происходит в замкнутом кремлевском сообществе, не отвлекаясь на официальную российскую «дезинформацию». 23 августа 2016 American Interest

American Interest оценил успехи декоммунизации на Украине Декоммунизация на Украине вызвала множество разногласий и споров, нашлись как ее сторонники, так и противники. Однако, как пишет издание American Interest, данный процесс помог украинцам сделать хоть что-то для того, чтобы дифференцировать себя от своего восточного соседа. 24 июня 2016 American Interest

AI: Историю России трансформируют в «историческую правду» Кремля Президент Путин усиливает свой «авторитарный режим» внутри страны и проводит все более конфронтационную политику по отношению к Западу, пишет The American Interest. А россияне продолжают его поддерживать, искренне полагая, что история России это оправдывает — потому что Кремль вводит их в заблуждение своей «искаженной интерпретацией». И если Запад не примет меры, чтобы противостоять такой политике, это приведет к долгосрочным негативным последствиям, подчеркивает автор. 9 июня 2016 American Interest