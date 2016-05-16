AHT: Концерты в Пальмире стали символом свободы, силы и возрождения

Мировые лидеры и западные СМИ, постоянно трубящие о борьбе с терроризмом, не посчитали нужным поздравить Сирию и Россию с очень важной победой – освобождением Пальмиры, уникального объекта мирового культурного наследия, пишет American Herald Tribune. Даже те СМИ, которые упомянули об этом событии и символических концертах в освобожденной Пальмире, представили искаженную картину и не отразили отношения самих сирийцев к происходящему, подчеркивается в статье.