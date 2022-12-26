American Greatness: США близки к пределу, который приведёт к расколу страны

В истории США было множество культурных революций, но ни одна из них — до настоящего момента — не была нацелена исключительно на уничтожение основ государства, считает старший научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете, военный историк Виктор Дэвис Хэнсон. Как пишет он в статье для American Greatness, внутри великих наций много разрухи, но сегодня даже Америка уже приближается к своему пределу.