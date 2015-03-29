American Free Press
Пол Крейг Робертс: Франция и Германия поняли, что США сошли с ума
Безумная военная пропаганда Вашингтона против России, которую распространяют в ведущих СМИ, представляет собой реальную угрозу для всего мира, пишет политический обозреватель Пол Крейг Робертс в газете The American Free Press. Однако Франция и Германия наконец поняли, что США сошли с ума, и теперь всеми силами пытаются предотвратить войну.
American Free Press: Санкциями Россию не изолировать
Замысел США изолировать Россию с помощью санкций терпит крах, уверен журналист Рональд Рэй. Как он пишет на портале American Free Press, Россия активно ищет альтернативные рынки в Азии. А в Европе, несмотря на попытки Евросоюза блокировать строительство «Южного потока», она и основные участники проекта намерены завершить прокладку этого газопровода.
American Free Press: Нам нужен такой, как Путин
Сейчас в США происходят те же события, что и в СССР перед распадом, пишет американский публицист Майкл Коллинз Пайпер. Власть сосредоточена в руках кучки миллиардеров. По мнению автора, Америке грозит крах, поэтому ей нужен такой правитель, как Владимир Путин.