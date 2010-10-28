America TV
Бриллиантовая кастрюля на зависть соседям
В Москве проходит ярмарка миллионеров для самой богатой прослойки российского общества. На ней представлены как традиционные предметы роскоши и украшения, так и весьма экстравагантные. Какие именно - в сюжете перуанского телеканала America TV.
Ее звали Анна
Перуанский телеканал America TV опубликовал сюжет об откровенной фотосессии бывшего агента российской разведки Анны Чапман. Недавно она снялась для популярного мужского журнала.
Европарламент осудил теракт в Чечне
Председатель Европейского парламента осудил нападение террористов на парламент в Грозном, сообщает перуанский телеканал América TV. Европарламент планирует обсудить сложную обстановку на Северном Кавказе в четверг.