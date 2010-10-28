Бриллиантовая кастрюля на зависть соседям

В Москве проходит ярмарка миллионеров для самой богатой прослойки российского общества. На ней представлены как традиционные предметы роскоши и украшения, так и весьма экстравагантные. Какие именно - в сюжете перуанского телеканала America TV.