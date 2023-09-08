Alternatives Economiques: «переориентировалась на Азию» — французские эксперты объяснили устойчивость российской экономики к санкциям

Российская экономика держится, несмотря на западные санкции, констатирует французское издание Alternatives Economiques. Как поясняют эксперты, это происходит благодаря переориентации на партнёрство с азиатскими странами, такими как Индия и Китай. Кроме того, российские власти извлекли уроки из первой волны санкций в 2014 году, отмечается в статье.