Allain Jules
Киев винит Россию в собственном неумении воевать
Ополченцам удалось отбросить украинскую армию от Донецка. Киев немедленно обвинил в унизительном поражении российскую армию, пишет французское интернет-издание Allain Jules. Ведь это намного проще, чем признать собственное неумение воевать.
Allain Jules: Решительный Стрелков стал новым героем России
Как сообщает французское издание Allain Jules, Игорь Cтрелков, командир ополчения Донбасса, в глазах россиян стал настоящим символом восставшего юго-востока. Он каждый день рассказывает о своей борьбе в роликах, которые смотрят миллионы. А вот рейтингу Путина, по мнению издания, грозит резкое падение - если Кремль продолжит демонстративно отстраняться от происходящего.
Бойцы «Правого сектора» в Славянске мрут как мухи
Украинские военные терпят полную неудачу на востоке страны, сообщает сайт французского журналиста Алена Жюля. Как отмечается в официальном заявлении из Славянска, городские морги переполнены трупами бойцов «Правого сектора» и Национальной гвардии. Киев, судя по всему, далеко не всегда забирает тела и извещает о происшедшем родственников погибших.