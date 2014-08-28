Киев винит Россию в собственном неумении воевать Ополченцам удалось отбросить украинскую армию от Донецка. Киев немедленно обвинил в унизительном поражении российскую армию, пишет французское интернет-издание Allain Jules. Ведь это намного проще, чем признать собственное неумение воевать. 28 августа 2014 Allain Jules

Allain Jules: Решительный Стрелков стал новым героем России Как сообщает французское издание Allain Jules, Игорь Cтрелков, командир ополчения Донбасса, в глазах россиян стал настоящим символом восставшего юго-востока. Он каждый день рассказывает о своей борьбе в роликах, которые смотрят миллионы. А вот рейтингу Путина, по мнению издания, грозит резкое падение - если Кремль продолжит демонстративно отстраняться от происходящего. 28 мая 2014 Allain Jules